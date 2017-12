Conselheiros tutelares têm se deparado diariamente, cada vez mais, com adolescentes fazendo o uso de bebida alcoólica. O quadro preocupa especialistas pelo fato dos efeitos e consequências que o consumo por pessoas cada vez mais jovens pode ocasionar.

Para se ter uma ideia, em Rondonópolis, o Conselho Tutelar da Região Central e o Conselho Tutelar da Região da Vila Operária atenderam somente neste ano, até o momento, 300 casos de adolescentes envolvidos com o consumo de álcool.

Geralmente, quem vive esse drama é encaminhado à unidades de saúde, como o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi).

A respeito do assunto, a reportagem do A TRIBUNA ouviu o médico psiquiatra Diego de Souza Vacari que atua junto ao CAPSi, profissionais que trabalham na unidade de saúde mental e um integrante do grupo de Alcoólicos Anônimos (AA) que tem lidado com o problema.

QUASE DIARIAMENTE

Conselho vê de perto adolescentes envolvidos com álcool

Deivid Rodrigues

Da Reportagem

Todos os dias, o Conselho Tutelar da Região da Vila Operária tem atendido situações onde os adolescentes ingerem bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes, boates, em praças e até em escolas. O relato é da conselheira tutelar Laurecy Cristiana.

Segundo ela, a instituição trabalha com a prevenção através de orientações e palestras nas escolas. Os conselheiros também participam de ações como a operação “Bairro Seguro” e pit stops juntamente com as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar. “Porém não é um trabalho eficaz, devido ao grande número das demandas”, revelou.

Conforme Laurecy, quando os conselheiros se deparam com adolescentes fazendo o uso de álcool em um estabelecimento, o proprietário é notificado. “Que é punido conforme o Artigo 243 do ECA, que diz que vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebidas alcoólicas ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”, explicou.

De acordo com Laurecy, a pena varia de detenção de dois a quatro anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. A conselheira comentou também que os adolescentes são encaminhados para a rede de atendimento – em unidades como o Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Álcool e Drogas (CapsAD) – a família é comunicada e recebe advertência.

“Caso venha a reincidir, o Conselho Tutelar encaminha o caso ao Ministério Público e continuamos a acompanhar a família”, concluiu Laurecy Cristiana.

REGIÃO CENTRAL

Já o Conselho da Região Central, conforme a equipe coordenada por Patrícia Borges dos Santos, atende a casos de consumo de álcool por adolescentes através de denúncias. “Os casos que atendemos, em sua maioria, acontecem durante ações de fiscalização da Polícia Militar (PM), em que somos parceiros, e que ao deparar com essa situação a primeira providência é acionar um responsável por este adolescente, notificar para acompanhamento do Conselho e encaminhamentos necessários. O mesmo acompanhamento é feito quando esses adolescentes são conduzidos ao CISC pela PM fora das ações”, explicou Patrícia.

TRATAMENTO

Adolescentes envolvidos com álcool são atendidos pelo CAPSi

Deivid Rodrigues

Da Reportagem

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), é uma unidade de saúde mental do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a coordenadora da entidade, Fabiana Kitada, o CAPSi atende crianças e adolescentes de três a 17 anos que apresentam, prioritariamente, intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes.

“Incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida”, reiterou.

Segundo Fabiana, a unidade recebe uma demanda espontânea (familiares), como também há encaminhamentos de médicos, escolas, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Promotoria e Socioeducativo. Conforme a coordenadora, os casos de adolescentes usuários de álcool são minoria, pois os mesmos não aceitam o tratamento por não se tratar de droga ilícita. “Na maioria das vezes, os adolescentes são encaminhados pelo Conselho Tutelar porque, além do álcool, fazem uso de entorpecentes”, revelou.

Fabiana Kitada explicou que o atendimento acontece com o acolhimento da família e, em seguida, o adolescente passa por uma triagem. Nesse processo, são levantados os dados necessários do paciente para se definir a conduta de tratamento.

Todos recebem atendimento psiquiátrico, psicológico e orientações com a enfermeira. Também participam das oficinas terapêuticas onde são trabalhadas temáticas que envolvem a redução de danos e abstinência.

“O atendimento dos usuários está baseado em um projeto terapêutico em que o paciente e sua família estão envolvidos para a superação de suas dificuldades em razão do vício”, declarou Fabiana.

A coordenadora repassou que hoje há uma média de dez pacientes que fazem tratamento semanalmente, com oficinas terapêuticas e tratamento medicamentoso. “E outros pacientes que tiveram atendimento, mas que se negam a frequentar o CAPSi. Alguns usuários estão em situação de rua e outros foram internados em clínicas para dependência química”, concluiu.

COMPORTAMENTO

Psiquiatra alerta quanto aos efeitos do uso do álcool

Deivid Rodrigues

Da Reportagem

O psiquiatra, doutor Diego de Souza Vacari, afirma que normalmente o primeiro episódio de intoxicação por álcool ocorre na adolescência causando efeitos devastadores já no primeiro uso (como acidentes, brigas, exposição inadequada por determinados comportamentos) e aumentando conforme a frequência do uso.

“Atendemos cada vez mais crianças de 11, 12 anos que já experimentaram álcool (incrivelmente por estímulo do pai na maioria dos casos) e adolescentes de 14, 15 e 16 anos que já usam com uma frequência maior expondo-se aos riscos ambientais, riscos para sua saúde física e emocional”, explicou o especialista.

Conforme Diego, o adolescente e pessoas do sexo feminino metabolizam menos o álcool e, com isso, ficam mais propensos a desenvolver níveis elevados de álcool no sangue. E se intoxicam com maior facilidade e com menos quantidade na maioria dos casos.

“Vale frisar que em todas as faixas etárias o álcool é prejudicial (incluindo obviamente a adolescência), mas como o consumo inicia-se nessa fase dá-se a necessidade de orientação aos jovens e aos responsáveis de não usá-lo e dos seus malefícios”, recomendou o psiquiatra.

Segundo o doutor Diego Vacari, quando se fala em saúde mental a prevenção sempre é a melhor opção.

“Portanto, orientar os jovens quanto aos problemas decorrentes do uso do álcool e também das outras drogas, orientação aos pais ou responsáveis, orientação escolar (visto que tem um papel fundamental na formação do jovem), capacitações frequentes aos profissionais de saúde, identificar precocemente os fatores de risco que fazem com que crianças e adolescentes usem substâncias psicoativas como problemas familiares, genéticos, depressão, ansiedade, transtorno de conduta entre outros”, concluiu o médico.

Sobre a questão da prevenção, o psicólogo do CAPSi, Leonardo Damke, reforça que isso tem que ser pensado por toda a sociedade e cumprir com rigor o Estatuto da Criança e Adolescente. “Fiscalização para evitar compra e consumo de bebidas para menores, palestras sobre o prejuízo do álcool à saúde nas escolas e comunidades, estimular a prática de esportes, lazer e cultura”, exemplificou.

OPORTUNIDADE PERDIDA

Poucos são os que procuram o Alcoólicos Anônimos

Deivid Rodrigues

Da Reportagem

Um dos caminhos para aqueles que pretendem se livrar do vício da bebida, é o Alcoólicos Anônimos (AA). Essas pessoas podem participar das reuniões e, caso admitam que possuem problemas com álcool, espontaneamente se tornam membros do AA.

Conforme um dos coordenadores da irmandade e que não pode ser identificado, infelizmente, poucos indivíduos procuram o AA, principalmente o público jovem. “É muito difícil até para o alcoólatra adulto admitir que tem problemas com álcool, imagina um jovem que tem toda uma vida pela frente e acha que tem que ‘aproveitar a vida’”, afirmou.

Para se ter uma ideia, na região sudeste do Estado, onde há um total de 11 grupos, pouquíssimos são os adolescentes que procuram o Alcoólicos Anônimos. “E destes, tenho conhecimento que apenas uma menina ficou na irmandade, onde ingressou com 14 e hoje está completando 17 anos”, revelou.

O coordenador explicou que nas capitais ou onde há várias clínicas que trabalham os 12 Passos de AA e realizam reuniões, geralmente semanais com a participação de membros da irmandade, a chegada de adolescentes é maior.

“Sendo estes com problemas além do álcool (dependentes químicos), e destes, alguns ficam na irmandade”, concluiu.