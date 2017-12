Grupos de traficantes investigados no comércio de drogas e prática de roubos foram alvos da Operação “Tsunami”, deflagrada pela Delegacia de Juscimeira, da Regional da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis. No total foram 20 presos, entre mandados de prisão e flagrantes lavrados após as buscas. A ação foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (5). Leia mais sobre a operação na edição desta quarta-feira (6) do Jornal A TRIBUNA.