A “arte” de dizer não

Cozinhou as entidades em banho-maria. Para não dizer outra coisa, a confirmação da Prefeitura de Rondonópolis de que as alterações na cobrança da taxa do lixo não serão votadas este ano na Câmara Municipal de Vereadores, foi recebida com perplexidade. Até então, todo mundo acreditava que elas estavam em discussão para serem votadas ainda em 2017. A edição do A TRIBUNA de ontem (27) destacou que, a promessa de alteração na Lei ficou para 2018. Jogada de mestre da gestão, com o apoio dos vereadores de Rondonópolis (com raríssima exceção), que agora continuará com a cobrança com valores questionáveis goela abaixo do cidadão por mais um longo período.

A Prefeitura de Rondonópolis demonstra, com isso, que as inúmeras reuniões, discussões e encontros com entidades para discutir essas mudanças não foram assim tão importantes. O município, aparentemente, apenas tentou conter a opinião pública, que está furiosa com a cobrança. Além de não enviar o projeto, a explicação dada também não convenceu muito. Uma nota curta, dizendo que não enviou porque “faltavam assinaturas no documento, o que impediu o mesmo ser enviado”. É o famoso rir para não chorar.

Desde que foi comunicado o início da cobrança, muita gente se espantou com os valores e com o reajuste de algo que nunca havia sido cobrado antes. Você decide cobrar para seu vizinho usar sua vaga na garagem. O valor de R$ 50,00 é reajustado para R$ 100,00 quando ele aluga, porque você está cobrando a inflação no período em que ele perguntou sobre a vaga e, por fim, você alugou. Essa é a lógica da cobrança da taxa do lixo. Após essa rasteira nas entidades que negociavam alterações na taxa, o desejo deve ser para todo mundo se acostumar a pagar e esquecer o assunto.

Quem sabe assim, as alterações sejam deixadas para lá, e, em 2018, a população ganhe de presente um novo reajuste. Gestão municipal e Câmara de Vereadores: nas urnas, a população não deve esquecer.