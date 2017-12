TÚNEL DO TEMPO

Fim do mistério! O menino dos belos cabelos que aparece no “Túnel do Tempo” desta semana é nada menos do que o juiz de direito dr. Wladymir Perri. Ele nasceu em Cuiabá, em 31 de outubro de 1967. É filho do procurador aposentado Miguel Perri. Casado com a advogada Juliana Barros. Em uma carreira de 18 anos como magistrado no Estado de Mato Grosso, há nove ele reside em Rondonópolis.

A grande maioria dos palpiteiros preferiu não arriscar e economizar munição, reconhecendo que a parada era mesmo indigesta. Em razão disso, a Sílvia da Fazenda Ribeirão acabou se constituindo na única acertadora com a aposta validada. “Nossa Matraca, hoje tá difícil! Porém, pela bela dica que você deu anota ai pra mim o nome do Dr. Wladymir Perri… Ah, domingo é meu aniversário, a peixada do Rico cairia bem, você não acha?”, indagou a Silvinha.

Enquanto isso, o radioclubino Jota Moraes, em seu “Rondonópolis Verdade”, também captou bem a dica deixada pelo Matracoso, porém errou de magistrado. Ele viu na foto do Dr. Wladymir Perry a figura do Dr. Luiz Antonio Sari. O Jotinha tá ferrado. Escapou de um juiz, mas caiu nas mãos de outro.

Tadinho dele! Tá igual linguiça de churrasco, se escapa do espeto, cai na brasa. Vamos aguardar a manifestação dos magistrados.

APOSTA BANIDA

De maneira surpreendente, o Fião Garapeiro, meio desconfiado, telefonou para a assessoria do Matraca para dizer que ele sabia quem era o personagem do “Túnel do Tempo” desta semana. E, de fato, acabou apontando o nome do Dr. Wladymir Perri. Como o Fião não tem acertado nem aquelas fotos onde as aparências são óbvias e não enganam ninguém, de imediato levantou a suspeita. Uma sessão de emergência do Tribunal da Garaparia do Fião, presidido pelo próprio, foi convocada pelo advogado Márcio Garcia. Imagens de câmeras de segurança, exibidas para os demais membros do pleno, mostravam claramente o radialista Gilbert Regis, assessor do juiz Perri, saboreando um copo de garapa gelada bem nas barbas do Fião. Diante do fato, mais grave do que marcas de batom na cueca, por 6 a 0, o pleno garapeiro votou pelo afastamento do presidente Fião e, ao mesmo tempo baniu a sua aposta. Após a notificação, o Matracoso acatou a decisão e… adeus peixada.

O GANHADOR DA PEIXADA

Diante da decisão do tribunal garapeiro, a Sílvia acabou se constituindo na única acertadora da semana e vai saborear a peixada do Rico. E com toda a justiça, pois além de acertar em cheio, ela também provou para o Matraca que não vive só de copiar os palpites do radioclubino Jota Moraes. A Silvinha pode passar na recepção do A TRIBUNA e retirar os seus convites.

FRASE DE ESTRADA

Esta estava escrita em um caminhão carregado de galinhas: “Levando inocentes para matar a fome dos pecadores”.

Arre égua!

PIADA

Na Vara da Família:

– Você é um porco -, diz a mulher

– Você é uma vaca -, retruca o homem

Até que o magistrado interfere:

– Muito bem! Agora que já estão devidamente identificados, vamos iniciar os depoimentos!

Ah, ah, ah, ah, ah…