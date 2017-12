Para o calor de Rondonópolis, estava frio. Já estava pronto para dormir, confesso que não estava confortável sozinho no meu quarto, coisa de casa nova. Meus pais tinham viajado, não sei se tinha sido uma boa ideia ficar só.

Resolvi dormir no sofá para ver se me sentia mais seguro, é …funcionou. Acordei de repente, peguei o celular, quatro da manhã, bateu aquela fome da madrugada, fui para a cozinha, comi um chocolate, minha mãe não tinha ido ao mercado ainda. Voltando para o sofá, reparei um quadro no corredor, bonito, por sinal, no centro havia um rosto molhado de baixo de um leve chuvisco.

Com as cortinas fechadas e luzes apagadas, deitei novamente no meu maravilhoso sofá cinza, dessa vez, sem sono. Fiquei no celular, visitei sites e sites em busca de algo interessante. Ouvi um barulho, parecia vir da cozinha, resolvi checar. Não vi, nem ouvi nada, mas para não perder viagem, peguei um copo d’ água.

Passei pelo corredor. O rosto do tal quadro já não estava mais lá. Pensei “pura imaginação”.

Quando percebi, era manhã, não consegui dormir, estava ocupado com minha série do Netflix. Meus pais chegariam dali quatro dias, então teria tempo o suficiente para por tudo em dia.

Já na noite do segundo dia, me deparei com a mesma face pintada, e foi aí que percebi que realmente havia um rosto no quadro.

Noite do terceiro dia: não encontrei as belas feições estampadas no quadro. Logo, percebi que o quadro no meu corredor, era na verdade, uma janela.

Fiquei desesperado, saí para fora de casa para ter certeza de que realmente era uma janela, na esperança de não ser, me decepcionei. Corri para dentro de casa, passei a chave na porta, olhei o relógio, 23:30.

Fui para o meu quarto à procura do meu celular, falhei. Ao sair do cômodo me deparei com uma figura escura. Olhei para seu rosto, sim, era o rosto que me observava pela janela. Não consegui dizer uma palavra, já não havia mais tempo.

Ei, cuidado, e fique com suas janelas fechadas.

(*) Caroline Zancanaro, aluna do 8º ano B do C.E. Khalil Zaher. Texto produzido mediante projeto de incentivo a escrita e a leitura, criado pela professora Morgana Cristina Rodrigues dos Anjos