Os usuários do Aeroporto Municipal de Rondonópolis seguem sofrendo transtornos quando de condições climáticas adversas. Informações repassadas ao Jornal A TRIBUNA dão conta que, novamente, vôos da Azul Linhas Aéreas foram cancelados neste sábado (18/11) e nesta segunda-feira (20/11). Um dos apontamentos é que esse tipo de problema seria evitado caso o sistema RNAV (responsável por fornecer aos pilotos coordenadas geográficas por meio do sistema GPS) estivesse em funcionamento.

Desde o começo deste ano, o Aeroporto Municipal de Rondonópolis está no aguardo de uma vistoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da conclusão da análise do seu processo de certificação operacional para, enfim, oferecer o procedimento de voos por instrumentos. Enquanto não for obtida a portaria de homologação do procedimento de voo por instrumentos, o sistema RNAV não pode ser utilizado em Rondonópolis.

A certificação operacional do Aeroporto Municipal, através do Manual de Operações do Aeródromo (MOPS), foi protocolada pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) no dia 23 de março deste ano na ANAC, em Brasília. O Município vem tentando alterar a portaria de homologação de procedimento de voo visual, até agora vigente, para procedimento de voo por instrumentos de “não precisão”.

Vale observar que a expectativa era que os sistemas que auxiliam a navegação aérea chamados Papi (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) e RNAV entrassem em operação no ano passado, minimizando os problemas como cancelamento de voos ou aterrissagens devido às condições climáticas adversas. Apenas o Papi entrou em funcionamento, ainda em 2016.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que não sabe dizer porque está demorando tanto a realização da vistoria da ANAC em Rondonópolis. No entanto, externou que existe a previsão que essa vistoria possa ocorrer entre o fim de novembro e o começo de dezembro deste ano.