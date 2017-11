Vice-governadora: há consenso para aprovação urgente da reforma da Previdência – 14h22′

Ao sair de reunião, seguida de almoço, no Palácio da Alvorada, com o presidente da República, Michel Temer, e governadores de vários estados, a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti disse que houve consenso entre os chefes do Executivo em relação à urgência da aprovação da reforma da Previdência.

Segundo Cida Borghetti, o relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), tirou várias dúvidas dos governadores. Durante o encontro, sem pedido de contrapartida, o presidente Temer pediu apoio dos governadores junto às suas bancadas para que a proposta seja aprovada ainda este ano.

Jantar

Ainda hoje (22), Temer oferecerá um jantar – também no Palácio da Alvorada – para deputados da base aliada. A intenção é convencê-los a apoiar a reforma da Previdência e alcançar os 308 votos que são necessários para a aprovação.

