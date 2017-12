O vereador Batista da Coder (SD) criticou, ontem (29), a postura do governador Pedro Taques (PSDB) durante a sua visita a Rondonópolis na sexta-feira passada (24), para tratar com os dirigentes da Santa Casa a retomada dos serviços da UTI Pediátrica.

“Diante da visita do governador, os vereadores foram convidados para participarem da reunião no gabinete do prefeito Zé Carlos do Pátio mas, na hora da reunião, o governador se isolou numa sala apenas com o prefeito, representantes da Santa Casa e o promotor de Justiça Ari Madeira, além dos secretários de Saúde do Estado e Município. Para a reunião, compareceram 13 dos 21 vereadores, mas apenas dois do PSDB foram convidados para participar. Essa atitude foi desrespeitosa com os demais vereadores, além de tudo, antidemocrática, pois foi uma reunião à portas fechadas sem saber ao certo o que se discutiu por lá”, reclamou o parlamentar.

OUTRO LADO

De acordo com o vereador Jailton Dantas (PSDB), a reunião com o governador ocorreu de forma restrita a pedido do próprio prefeito Zé do Pátio. “O governador teria dito que veio a cidade exclusivamente para resolver a situação da UTI Pediátrica e precisava de jogar as cartas na mesa. Sendo assim, o prefeito avaliou que a reunião teria que ser de forma mais restrita. Porém, acompanhei todo o andamento com os demais presentes, inclusive o promotor de Justiça Ari Madeira”, afirmou o tucano.