O Vasco segue firme na luta por uma vaga na Libertadores de 2018. Neste domingo (26), o Cruz-Maltino venceu o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com gol de Paulão, aos 20 minutos do primeiro tempo, e boas defesas de Martín Silva.

No próximo domingo (3), o Vasco equipe fecha a sua participação no Brasileirão contra a Ponte Preta em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h. Já a Raposa enfrenta o Botafogo, no próximo domingo, no Engenhão, às 16h.