A oportunidade do trabalhador rondonopolitano conquistar uma vaga de emprego temporária deve ser 10% maior neste ano, com relação a 2016. A estimativa é resultado de levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis – CDL que aposta também no crescimento das vendas de fim de ano.

O presidente da entidade, Neles Walter Ferreira de Farias, espera um incremento da ordem de 8% no comércio de varejo no Natal e considera a expectativa positiva para o setor. Pesquisas nacionais mostram uma perspectiva de 6% de aumento nas vendas em todo Brasil.

Neles Ferreira orienta os trabalhadores interessados que o emprego temporário pode se tornar definitivo, principalmente neste momento em que o setor comercial está mais atento à produtividade dos profissionais.

“O trabalhador contratado de forma temporária que demonstrar interesse, comprometimento e capacidade de produção, tem a chance de tornar esse emprego definitivo. Também pode acontecer daqueles que estão definitivos, mas menos produtivos, perderem a vaga. Isso pode acontecer porque as empresas estão mais focadas agora na produtividade de cada trabalhador”, informa.

O presidente da CDL comenta ainda que pesquisa realizada pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL revela que apenas 20% das empresas no Brasil vão fazer contratações temporárias neste fim de ano. O fator responsável pela redução, segundo Neles , é a rentabilidade muito baixa, detectada também na pesquisa nacional.

O levantamento da CDL mostra que em Rondonópolis as contratações temporárias pelo prazo de 45 dias devem ser feitas pelas empresas de médio e grande porte. As pequenas prometem manter o quadro funcional com que trabalha durante todo o ano.

ATRATIVO

Neles Ferreira conta que os comerciantes locais estão investindo na decoração natalina das lojas para atrair o cliente. Ele avalia que a iniciativa já vem estimulando o consumidor a antecipar as compras.

Mas a expectativa dos empresários do setor, segundo Neles, é pelo compromisso do prefeito Zé Carlos do Pátio de fazer a decoração natalina das principais vias da região central da cidade.

“O prefeito prometeu fazer a decoração do centro. Nós estamos contando com isso para ajudar a atrair o consumidor e aumentar as vendas de Natal”, diz.