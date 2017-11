O Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT manteve a sentença que obriga o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) e a mulher Teté Bezerra que atua no Ministério do Turismo, a pagarem uma dívida de R$ 6,1 milhões ao engenheiro civil Pedro Luiz Araújo Filho. A dívida, segundo consta, foi contraída pelo casal durante a campanha eleitoral de 2010, quando Bezerra e Teté foram eleitos para ocuparem vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, respectivamente.

A Quarta Câmara de Direito Privado do TJ-MT negou o recurso do casal Bezerra em decisão do último dia 22. Pedro Araújo Filho que alega não ter recebido, entrou na Justiça para reaver o valor concedido em empréstimo. Na ação, Carlos Bezerra teria oferecido quatro lotes de títulos de crédito da Eletrobras, no valor de R$ 7,8 milhões, para saldar a dívida. Mas, o engenheiro recusou a oferta.

Num segundo momento, além dos lotes de títulos de crédito, o deputado Bezerra teria proposto o pagamento com 40 lotes de esmeraldas, no valor aproximado de R$ 500 mil, junto com uma área de terra de mil hectares, localizada no município de Sinop. Novamente, Pedro Araújo Filho recusou e ainda apontou fraude na matrícula do imóvel.

O engenheiro requereu depois que a penhora de valor recaísse sobre o crédito que Carlos Bezerra possui junto à empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários, resultante da venda da Fazenda São Carlos Ltda. O casal chegou a ser alvo de bloqueio de bens e teve 30% dos salários mensais penhorados para quitar a dívida.

RECURSO AO TJ

No recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado, Carlos Bezerra relata que ele e a mulher Teté Bezerra assinaram o termo de confissão da dívida de R$ 7 milhões com Pedro Araújo mediante coação moral psicológica. Ele disse que o empréstimo tomado seria de R$ 1,9 milhão e que já teriam quitado R$ 2 milhões.

Na avaliação do deputado, a evolução da dívida tomou “patamares impagáveis”. Ele calcula que foram majoradas em mais de 200% em pouco tempo. Bezerra conta que por não conseguir quitar o débito, passou a receber ameaças do engenheiro por telefone, pessoalmente e, às vezes acompanhado por terceiros (seguranças). Segundo o deputado, Pedro Araújo “afirmava ser possuidor de um dossiê que envolveria ele (Bezerra), o ex-governador Silval Barbosa e o então vice-presidente Michel Temer”, além de fazer ameaças à sua vida e de seus familiares.

Bezerra conta ainda que Pedro Araújo foi até o gabinete de Teté Bezerra na Assembleia Legislativa para fazer ameaças e pressão psicológica, na frente dos servidores. As ameaças, segundo o deputado, foram confirmadas pelo depoimento do advogado Luiz Antônio Possas de Carvalho e dos servidores da Assembleia, Dulce Pinto Sampaio e Pedro Machado Miranda, e também por mensagens fotografadas de um celular.

ARGUMENTO QUESTIONADO

O desembargador Rubens de Oliveira – relator – questionou o recurso do casal Teté e Carlos Bezerra, visto que as declarações que confirmam as ameaças vem de pessoas do “convívio do apelante”. Quanto as mensagens de whatsApp, o desembargador observa que “não há nem mesmo identificação segura dos interlocutores, já que Pedro é um nome muito comum, inclusive é como se chama o assessor de gabinete da mulher do apelante, inexistindo também a informação de para quem foram enviadas. É cediço, ademais, que são dados que podem ser facilmente modificados, não constituindo fonte segura de prova”.

Rubens de Oliveira acrescenta que o conteúdo dessas mensagens também não demonstra nenhum ato de coação que confirme a versão apresentada pelo casal Bezerra. “O que se descortina dos autos é que, na realidade, o apelante, não obstante a gravidade da situação que relata ter vivido, só depois de 14 meses, e após ser demandado em Juízo, é que vem sustentar a nulidade do contrato porque teria sido firmado mediante vício de consentimento (coação); e mais, após ter pago duas parcelas e sem nunca noticiar às autoridades competentes qualquer ameaça de morte ou coação (nem sequer registrado um único Boletim de Ocorrência)”.

O desembargador Rubens de Oliveira considera que a situação causa estranheza, uma vez que tanto Carlos quanto Teté Bezerra são pessoas públicas e esclarecidas. Portanto poderiam “ter requisitado até mesmo segurança ao Governador ou ao Secretário de Segurança do Estado”. O relator registra ainda que tanto as mensagens quanto as declarações dos funcionários da Assembleia são posteriores ao termo de confissão da dívida. “O que resulta na constatação de que, ainda que munidas de qualquer viés coativo, não poderiam, por questão cronológica, ter sido a causa da assinatura do título”.

Rubens de Oliveira também classificou como “descabida” a tese de que o engenheiro estaria fazendo uso de um dossiê para ameaçar Carlos Bezerra. “É claro que esse fato, se verdadeiro, não confirma o vício de consentimento nos moldes pretendidos pelo apelante/embargante, pois não é crível que alguém assine um Termo de Dívida de R$ 7.000.000,00 por ameaça de divulgação de um dossiê (supostamente com a imputação de fatos que atacariam sua honra), sobretudo quando admite não ter nada a temer”.

O desembargador acrescenta mais que “além de não se identificar qualquer ameaça, também não se verifica, em momento algum, nexo de casualidade entre eventual ato dessa natureza e o negócio jurídico ora questionado”. Com relação aos juros extorsivos alegados, o magistrado observa que, nem mesmo o valor originário do empréstimo foi demonstrado.

O voto do relator Rubens de Oliveira foi acompanhado, de forma unânime, pelo desembargador Guiomar Teodoro Borges e pela desembargadora Serly Marcondes Alves.