Campeão brasileiro já há dez dias, o Corinthians só pôde levantar a taça neste domingo (26), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP). E a festa não foi completa. Com bela atuação de Otero (um gol e uma assistência), o Atlético Mineiro saiu na frente, levou a virada, chegou ao empate e teve chance claríssima para virar, com Fred. O empate em 2 a 2, porém, acabou sendo o resultado mais justo e deixou o Galo em situação delicada na sua briga para chegar à sexta Libertadores consecutiva.

Otero abriu o placar para o Atlético Mineiro aos 28 minutos, num golaço de falta. Foi o 12º dele pelo Galo, sendo nove de fora da área. O empate do Corinthians também foi de falta, com Jadson, aos 35. No segundo tempo, Marquinhos Gabriel, que substituiu Camacho no intervalo, fez um golaço, cortando o adversário e mandando no ângulo direito de Victor, aos 12. O Galo empatou aos 19, com Fred, de cabeça, completando escanteio cobrado por Otero.

Todos os jogos da última rodada do Brasileirão serão no próximo domingo (3), às 16h. O campeão Corinthians se despede da temporada no Recife (PE), contra o Sport, na Ilha do Retiro, que luta para não cair. Já o Atlético Mineiro pega, no Independência, em Belo Horizonte (MG), o Grêmio.