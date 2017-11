O valor da indicação da emenda impositiva será de R$ 330 mil, mas ainda depende da aprovação da Casa de Leis

O vereador Thiago Muniz (PPS) declarou, ontem (29), durante a sessão da Câmara Municipal, que decidiu destinar sua emenda parlamentar do orçamento 2018 para investimentos na UTI Pediátrica do Hospital Santa Casa. O valor da indicação da emenda impositiva será de R$ 330 mil, mas ainda depende da aprovação da Casa de Leis.

De acordo com o Thiago Muniz, o montante deve ajudar na aquisição de equipamentos hospitalares e manutenção da UTI. “Esse é um serviço importante para as crianças da região sudeste do Estado. Estamos comprometidos, daremos suporte total no caso de emergência para os pequenos pacientes de Rondonópolis”, externou o vereador.

Esta tramitando na Câmara, um projeto de lei prevendo a criação das chamadas emendas impositivas no município. Pelo projeto, cada vereador poderá indicar no orçamento municipal do ano que vem, onde será investido sua emenda de R$ 330 mil.

Pelo que foi apurado ontem pela reportagem, o prefeito Zé Carlos do Pátio não estaria de acordo com o projeto e apresentou uma contra proposta, onde promete que cada vereador poderá indicar os investimentos de R$ 330 mil, mas por meio de indicações, retirando da Prefeitura o obrigatoriedade das chamadas emendas impositivas.

Conforme foi divulgado ontem pelo A TRIBUNA, está previsto para o dia 4 de dezembro a reabertura da UTI Pediátrica da Santa Casa. A decisão ocorreu anteontem durante uma assembleia geral do corpo clinico da unidade. “Porém ainda não temos o que comemorar, pois até agora não temos a garantia de que o Governo do Estado irá repassar os recursos no dia 1º de dezembro, conforme ficou acordado durante a visita do governador Pedro Taques a Rondonópolis. Vou comemorar apenas quando a UTI for reaberta”, disse Thiago Muniz.