O secretário nacional de Políticas para Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo, que tem status de ministro, deve vir a Rondonópolis na sexta-feira (24). O representante da presidência da República participa nesta data da programação da Semana da Consciência Negra 2017 que começou na segunda e conta com diversas atividades voltadas para a promoção da igualdade racial. Os organizadores do evento anunciam que o secretário participa das atividades a partir das 16 horas e deve pernoitar na cidade.

Juvenal Araújo vai proferir palestra sobre ações afirmativas da Secretaria Especial de Políticas para Igualdade Racial, durante evento a ser realizado na Câmara de Vereadores. Ele vai utilizar o espaço do Legislativo Municipal também para conceder entrevista coletiva à imprensa local.

Após a palestra na Câmara, o secretário do governo do presidente Michel Temer participa do 2º Baile da Unegro – evento social de integração racial que acontece a partir das 21 horas, no clube do Sispmur, na rodovia do Peixe.

A vinda do secretário Juvenal Araújo para Mato Grosso é uma articulação do gabinete do senador Wellington Fagundes, promovida pelo suplente Manoel Motta.

PROGRAMAÇÃO

A Semana da Consciência Negra 2017 é organizada pelo Unegro Pantanal Rondonópolis que é o Instituto de Negros e Negras pela Igualdade, presidido por Luzia Nascimento que considera o dia 20 um momento de reflexão e de luta por um mundo mais igual.

Ela agradece os apoios institucional e político recebido para o evento. A abertura da Semana da Consciência Negra reuniu autoridades locais e a população afro-brasileira na Câmara de Vereadores.

Mariene Fagundes – representante do senador Wellington Fagundes, o suplente Manoel Motta e o prefeito Zé Carlos do Pátio participaram da solenidade de abertura na segunda (20).

A programação começou na segunda com seminário de formação, roda de conversa e concurso para escolha da beleza negra, na Vila Operária. Ontem, teve palestra nas escolas municipais e mostra de livro. Na sexta acontece o 2º Baile Unegro que vai homenagear personalidades de destaque na vida e na sociedade.

O encerramento no domingo conta com oficinas de Artes Cultura Negra, no Casario. Vão ser realizadas oficinas de preparação de tranças e amarração de turbantes (Mary Creo), de maquiagem (Maria Abadia) e oficina de capoeira com o mestre Carivaldo.

A direção da Unegro organizou também uma feira de livros para doação, troca e venda, no Centro Cultural Casario. A feira aconteceu nesta terça (21) e vai se repetir no sábado e domingo (25 e 26). A intenção é fazer uma mostra itinerante de livros sobre relações étnico-raciais nas escolas.

A Unegro pretende ainda percorrer as escolas do município até a sexta (24) para promover palestras sobre as raízes históricas e as tradições da Cultura Afro-Brasileira.

A expectativa é contar com a participação do Conselho Municipal para a Igualdade Racial – Compir e do Movimento Negro de Rondonópolis.