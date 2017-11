Segurança deve ser contínua!

É louvável a iniciativa da Secretaria de Segurança Pública realizar a Operação Bairro Seguro que resultou no cumprimento de mandados de prisão e flagrantes em todo Estado. Valiosa também a Operação Rondonópolis Seguro, desenvolvida pelo 5º BPM que se somou ao trabalho proposto pelo Governo do Estado e assegurou 48 horas contínuas de policiamento intensivo na cidade. Toda ação desencadeada para promover a segurança e a tranquilidade da população é, sem dúvida nenhuma, muito bem vinda.

Mas, é preciso considerar a importância e a necessidade de se promover segurança contínua em todos os bairros das diversas cidades de Mato Grosso. Afinal, este é um Estado produtor que conquista cada vez mais divisas econômicas, graças ao empenho da população de trabalhadores que faz Mato Grosso se destacar em todos os segmentos, desde a área de produção de grãos até os setores industriais, comerciais e de serviços.

Portanto, essa sociedade que reúne famílias vindas de todos os cantos do Brasil e do mundo – dedicadas ao desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado – merece ter assegurado o direito de viver em segurança e desfrutar da liberdade e da paz tão sonhada.

Empresários e comerciantes sonham com a possibilidade de trabalhar sem medo de terem seus estabelecimentos invadidos e assaltados. Os trabalhadores só querem ter a liberdade de ir e vir sem o temor de serem atacados nas ruas e até perderem a vida nas mãos de criminosos que matam por qualquer coisa. Pais de famílias ainda esperam pela oportunidade de ver seus filhos seguirem de forma livre e tranquila, em direção ao futuro.

E todos esses são sonhos possíveis de acontecer! Um policiamento ostensivo constantemente, com viaturas circulando pelos bairros e o efetivo realizando ações eficazes para coibir a criminalidade, certamente, pode contribuir muito para que a sociedade mato-grossense viva em paz e muito mais feliz!