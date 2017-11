O São Paulo venceu o Coritiba de virada por 2 a 1 neste domingo (26), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e garantiu uma vaga na Sul-Americana de 2018. Wilson abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo – foi o segundo gol de pênalti do goleiro no Brasileirão; Éder Militão e Matheus Galdezani (contra) viraram o placar aos 22 e 26 do segundo.

No próximo domingo (3), pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o Coritiba visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), e o São Paulo recebe o Bahia no Morumbi, em São Paulo (SP). Todos os jogos estão marcados para as 16h.