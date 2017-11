NO PACAEMBU

Atravessando má fase, São Paulo e Botafogo travaram um jogo sem inspiração que terminou com placar em branco: 0 a 0 na tarde deste domingo (19), no Pacaembu, em São Paulo (SP). O empate foi ruim para os dois lados.

Agora, São Paulo e Botafogo terão a semana livre para se preparar para jogos fora de casa. O Tricolor Paulista volta a campo no próximo domingo (26), quando visita o Coritiba às 16h no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Alvinegro, por sua vez, terá um dia a mais de descanso e só joga na outra segunda-feira, dia 27, contra o Palmeiras, às 19h, no Palestra Itália.