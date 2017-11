Depois de três derrotas seguidas, o Santos venceu o Grêmio na noite deste domingo, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um gol do colombiano Copete, aos 31 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Peixe já está garantido no qualificatório prévio da Libertadores, mas precisa de mais um ponto para entrar direto na fase de grupos.

Na próxima rodada, o Santos visita o Flamengo, às 18h, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ). O Grêmio, por sua vez, encara o primeiro jogo da final da Libertadores contra o Lanús, da Argentina, na próxima quarta-feira (22), às 20h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Pelo Brasileirão, o time gaúcho recebe em casa o Atlético Goianiense, no próximo domingo, às 16h.