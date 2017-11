Com duas falhas de Muralha, o Santos venceu o Flamengo por 2 a 1 na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), na noite deste domingo (26), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, Lucas Paquetá abriu o placar para o time rubro-negro aos seis minutos e Bruno Henrique empatou para o Santos aos dez minutos. Arthur Gomes decretou a vitória do Peixe aos 28 minutos do segundo tempo.

Na próxima quinta-feira (30), o Flamengo encara o jogo de volta pela Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla, às 21h15, em Barranquila, na Colômbia. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro encara na última rodada o Vitória, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). No mesmo dia e horário, o Santos recebe o Avaí, na Vila Belmiro, em Santos (SP).