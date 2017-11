O time de Rondonópolis encara neste sábado (25), em Campo Grande (MS), a 2º Copa Nacional de Futsal dos Surdos. A equipe, que conta com 12 jogadores, conquistou a vaga para essa competição em Mato Grosso do Sul ao se sagrar, no sábado passado (18), campeão do 8º Campeonato Brasileiro na categoria masculina, realizado aqui na cidade. Mais informações na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.