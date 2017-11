O Jornal A TRIBUNA está colocando em circulação a Revista Saúde e Bem-Estar, encartada junto com a edição deste domingo (26/11), sendo o prosseguimento de um trabalho iniciado em agosto deste ano, com a Revista Mercado Imobiliário & Construção, registrando a história e o potencial dos setores que respondem pela economia e desenvolvimento de Rondonópolis.

Esse trabalho especial do Jornal A TRIBUNA terá sequência com novas edições, em formato Revista, destacando outros importantes setores da economia de Rondonópolis. Desta vez, a Revista Saúde e Bem-Estar envolve os segmentos de medicina, nutrição, odontologia, saúde animal, qualidade de vida e áreas afins da saúde no município.

A Revista Saúde e Bem-Estar segue como encarte desta edição do A TRIBUNA, como um brinde a todos os assinantes do Jornal. Além disso, estará com venda avulsa pelo preço de capa de R$ 25,00. Vale enfatizar a qualidade gráfica dessa publicação, produzida com alta tecnologia na Mega Gráfica/A TRIBUNA, que se constitui uma das principais estruturas do estado de Mato Grosso.

Esta edição da Revista Saúde e Bem-Estar foi impressa com capa em papel couchê fosco de 300 gramas, com aplicação de verniz em relevo, com páginas internas em papel couchê fosco de 115 gramas, totalmente em policromia. Todo esse material utilizado garante um produto de melhor qualidade e leitura mais agradável.

A atual edição faz um resgate histórico do setor da saúde em Rondonópolis, ouvindo médicos e pioneiros, e evidencia todo o potencial dos segmentos ligados a essa área, contando com a análise e participação de profissionais, empresários e cidadãos. Contempla ainda reportagens especiais sobre a maior preocupação com a prática de atividades físicas e alimentação saudável.

Em síntese, o conteúdo da nova Revista permite ao leitor fazer uma viagem no tempo em relação a evolução do setor da saúde no município; perceber as mudanças sofridas na área pública e privada, com as consequências atuais; constatar as principais tendências na atualidade em termos de quem busca mais qualidade de vida na cidade; além de assuntos de cunho médico.