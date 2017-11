Dirigente do hospital garante que medidas já estão sendo tomadas para remontar as equipes que atuavam naquele setor

O vice-diretor presidente da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, Kemper Carlos Pereira, informou ontem à reportagem que já foram feitos os primeiros contatos para recomposição das equipes que atuavam na UTI Pediátrica daquele hospital filantrópico que, por falta de repasses do Estado, conforme alega a unidade hospitalar, encontram-se fechadas desde o dia 7 deste mês. Como foi noticiado ontem pelo A TRIBUNA, a UTI Pediátrica continua desativada e, por enquanto, não há uma data definida para a sua reabertura.

“Da equipe que atuava na UTI Pediátrica, apenas uma profissional reside em Rondonópolis. Os demais profissionais são de outras cidades ou estados. Não é possível restabelecer toda equipe e o funcionamento da UTI por completo de um dia para o outro. No entanto, caso houver alguma criança necessitando de atendimento, estaremos atendendo no próprio suporte existente ainda hoje na UTI Pediátrica e, se necessário, o Estado fará a regulação para UTIs de outras cidades”, afirmou Kemper Pereira.

ASSEMBLÉIA

Segundo o médico, está mantida para a próxima terça-feira (28), a assembleia extraordinária do corpo clínico da Santa Casa de Rondonópolis para deliberação de assuntos diversos, entre eles a reabertura da UTI Pediátrica.

A decisão de reabrir o serviço ocorreu anteontem, após a visita do governador Pedro Taques (PSDB) a Rondonópolis, onde se reuniu com representantes da Santa Casa, com o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e com o promotor de Justiça Ari Madeira.

Durante a reunião, também conforme notícia veiculada ontem pelo A TRIBUNA, ficou acertado com o governador que os repasses do Estado estarão sempre em dia, com regularidade nos pagamentos.

Para o médico Kemper Pereira, isso dá tranquilidade para o corpo clínico voltar ao trabalho. “A UTI Pediátrica será reaberta. Só precisamos organizar as equipes para que no mais rápido possível o serviço esteja em pleno funcionamento. No entanto, não deixaremos nenhuma criança morrer por falta de UTI, pois contaremos com o apoio de outras unidades, até que o serviço seja totalmente restabelecido em Rondonópolis”, garantiu o médico.