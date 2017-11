Anúncio foi feito ontem durante assembléia extraordinária do corpo clínico da Santa Casa

O corpo clínico do Hospital Santa Casa deliberou ontem (28), em assembleia extraordinária, pela suspensão da paralisação dos serviços médicos deflagrada no dia 26 de outubro por falta de repasses de incentivos do Governo do Estado. O comunicado sobre a decisão é assinado pelo diretor clínico Luciano Augusto de Oliveira, que prevê a reabertura da UTI Pediátrica, fechada há 23 dias completados hoje (29), no próximo dia 4 de dezembro, assim que o Governo do Estado efetivar no dia 1º de dezembro, o valor referente aos incentivos das UTIs referente a setembro.

De acordo com o diretor, a suspensão da paralisação surgiu após um acordo firmado entre a diretoria da Santa Casa e o governador do Estado Pedro Taques (PSDB), durante reunião ocorrida na Prefeitura de Rondonópolis na última sexta-feira (24), junto com o prefeito Zé Carlos (SD) e o promotor de Justiça Ari Madeira.

Durante esta reunião, o governador fez o compromisso de repassar o valor dos incentivos das UTIs referente a setembro, até o 1º dia útil do mês de dezembro, além de regularizar os pagamentos dos próximos repasses até o 1º dia útil dos meses subsequentes.

Durante a paralisação que começou no dia 26 de outubro, ficaram até então suspensos, os serviços de atendimentos/procedimentos eletivos da maternidade, internações pediátricas e cirurgias eletivas. Houve ainda a redução das internações nas UTIs neonatal, fechamento da UTI Pediátrica, redução no atendimento da Unidade de Cuidado Intermediário Convencional, Unidade de Cuidado Intermediário Canguru e das UTIs adulto. Também foram reduzidos os atendimentos para os casos cirúrgicos eletivos que não sejam de urgência ou emergência.

Sobre a reabertura da UTI Pediátrica, a diretoria da Santa Casa informou que desde o dia 25 passado, conforme já foi noticiado pelo A TRIBUNA, as equipes da unidade estão trabalhando no recrutamento dos oito médicos intensivistas que atuavam naquele setor.

De todos estes profissionais, apenas uma médica é moradora de Rondonópolis. Os demais são de outros estados, para onde retornaram após o fechamento do serviço. Alguns deles, já estão trabalhando em hospitais de outros estados e será preciso a Santa Casa contratar novos profissionais intensivistas.