Que não se repita!

Após 20 dias com o fechamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Pediátricas de Rondonópolis, tudo caminha para a reabertura do serviço em curto espaço de tempo. Conforme noticiado ontem pelo Jornal A TRIBUNA, essa definição saiu depois de reunião entre Governo do Estado e Santa Casa na sexta-feira.

Essa notícia é um alívio para a população da nossa região, considerando a importância desse atendimento de urgência e emergência para nossas crianças, podendo significar a diferença entre a vida e a morte. Agora, depois de definida a continuidade do serviço na Santa Casa, restaram várias dúvidas de indagações que não foram respondidas.

Primeiramente, apontamos o desencontro de informações advindas da Santa Casa e do Governo do Estado. Causa muita estranheza a frequente divergência de dados que são repassados à sociedade por ambos. Diante disso, fica difícil saber em quem acreditar, em quem está jogando limpo com a sociedade.

Para exemplificar, o Governo do Estado revelou que os repasses para o serviço de UTI Infantil e UTI Adulto para a Santa Casa haviam sido regularizados na semana passada, com o pagamento inerente a agosto, considerando a defasagem de 60 dias necessária para auditoria e faturamento. Por sua vez, o governo reclama que a Santa Casa foi precipitada ao fechar os leitos, havendo apenas um mês de atraso até então.

Nesse meio tempo, a Santa Casa afirmava que os pagamentos deviam ser feitos em 30 dias, havendo quatro meses de atraso. Agora, afirma que o Estado mudou as regras de pagamento inerentes ao serviço das UTIs depois de feito compromisso inicial, ainda em 2016. De qualquer forma, o hospital atesta que os atrasos nos repasses se tornaram uma constante, prejudicando o pagamento de profissionais, serviços e materiais.

Além disso, depois de todo alarde e envolvimento da sociedade no assunto, faltou, no mínimo transparência, para repassar o que foi discutido na reunião entre Santa Casa e Estado, nesta sexta-feira, onde a imprensa não teve acesso. Falaram apenas que as UTIs vão ser reabertas, mas não falaram onde estava o problema, porquê aconteceu, etc…

O PLACAR DA VERGONHA, criado pelo A TRIBUNA e estampado em todas as suas edições há 20 dias, mudou de responsabilidade, a palavra agora não está mais com o governador Pedro Taques. “AGORA A DATA DE REABERTURA DA UTI PEDIÁTRICA FICOU COM A SANTA CASA”.

Esperamos que o novo compromisso do Estado, mais um dentre tantos, de manter os repasses em dia possa realmente ser cumprido à risca. Chega desse jogo de informações em que a sociedade fica no meio sem saber em quem confiar!