Recebendo o título de cidadã mato-grossense, a professora doutora da UFMT/campus de Rondonópolis, Simone Albuquerque da Rocha discursou em nome dos homenageados.

Enaltecendo o estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa pelo reconhecimento aos trabalhos prestados pelos indicados, a palestrante registrou a profissão de cada homenageado, colocando pontos em comum que os trouxeram ao Mato Grosso.

O discurso foi intenso quando apontou a afirmativa “eu acreditei em Mato Grosso” e no ponto forte de que as ações devem acompanhar as crenças. Para enfatizar a trajetória de todos e de cada um, a professora trabalhou com narrativas de histórias de vida, em que a memória os ajudou a lembrar desde o início de suas vidas em Mato Grosso, até chegar ao momento atual.

A professora falou em nome dos homenageados e da classe docente, trazendo um relato de sua chegada em Mato Grosso em 1985, seu trabalho coletivo junto a Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus e sua entrada na UFMT, em 1986.

Atualmente, com 30 anos de UFMT, a doutora Simone Albuquerque da Rocha tem em sua trajetória a formação de professores como pontos de destaque, o trabalho de consultora na Seduc quando da criação dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (CEFAPRO), a consultoria no Fundescola/Banco Mundial no desenvolvimento do projeto piloto do Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), o mestrado na UFMT de Cuiabá e de Rondonópolis e atualmente a coordenação do projeto OBEDUC/CAPES, INEP/SECADI, no projeto de formação de professores iniciantes com aproximadamente 150 professores na UFMT, junto aos mestrandos e professores do Programa de Pós-Graduação em Educação.

A homenagem deu-se na quinta-feira da semana passada, dia 23, em Cuiabá, na Assembleia Legislativa.