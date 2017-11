A Polícia Rodoviária Federal – PRF lançou ontem o Sistema Nacional de Alarme – SINAL, que vai ajudar a população a recuperar veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em sequestro ou clonado. Para isso é necessário fazer o cadastro do veículo no Portal da PRF. A informação vai ser repassada imediatamente para todos os policiais em serviço operacional e, a chance de conseguir recuperar o veículo se torna maior. O SINAL substitui o antigo sistema SINARF/Alerta.

A PRF explica que a mensagem do tipo ‘pop up’ é encaminhada para os telefones funcionais de todos os policiais em serviço operacional, no raio de cem quilômetros do local da ocorrência, ou por onde o veículo possa passar. Os agentes da PRF podem acessar os dados lançados no SINAL para conferir as informações. Caso seja verificado falso relato, a denúncia pode ser rejeitada.

Para inclusão do registro, o cidadão interessado deve acessar o ícone SINAL no portal da PRF. Ao concluir o preenchimento do formulário disponibilizado, o registro automaticamente será reportado aos policiais nas consultas dos sistemas da PRF. Além disso, os policiais em serviço operacional próximo do local da ocorrência vão receber as mensagens de ‘pop up’ nos telefones funcionais.

A PRF ressalta que o registro no sistema SINAL não substitui a necessidade de registrar boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O superintendente regional da PRF, inspetor Aristóteles Cadidé, reforça que este “é mais um serviço que visa acobertar o cidadão de algumas garantias, de algumas possibilidades de tentar acionar em tempo hábil as forças de segurança, nesse a PRF, para a gente recuperar esse bem e dar uma resposta mais eficiente e mais eficaz”.