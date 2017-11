A tentativa do grupo de arrombar o cofre onde estava o dinheiro do banco com uma ‘maquita’ foi frustrada

A Polícia Militar na cidade de Pedra Preta prendeu um suspeito de integrar a quadrilha que invadiu a agência do Banco do Brasil em Pedra Preta e furtou um cofre com armas e munições da empresa responsável pela segurança do local, além do gravador de imagem do CFTV e uma caixa com moedas de R$ 1. A tentativa do grupo de arrombar o cofre onde estava o dinheiro do banco com uma ‘maquita’ foi frustrada. Conversas telefônicas no celular do acusado revelam que a quadrilha contava com ponto de apoio em Rondonópolis.

Durante a madrugada da segunda (27) os policiais militares prenderam Edson Marques de Almeida que estava parado próximo à agência do Banco do Brasil e fugiu do local ao perceber a aproximação da viatura. Ele contou aos policiais que estava junto com três comparsas que conseguiram fugir durante a abordagem. Disse que não sabia dos planos dos outros. Mas, admitiu que tinha dado voltas entorno do banco a pedidos deles.

A polícia tomou conhecimento do furto depois que um funcionário do banco chegou à agência por volta das 7h45min para trabalhar. O funcionário relatou que ao tentar desativar o alarme do banco percebeu que o equipamento não estava funcionando. Ao entrar no local, ele constatou que a agência havia sido invadida e informou o fato ao gerente Vanderson de Souza Barros.

Logo que chegou à agência, o gerente verificou que o banco havia sido invadido pela parede da sala online e também identificou um buraco aberto no telhado da sala ao lado. A quadrilha tentou, mas não conseguiu abrir o cofre onde estava o dinheiro do banco. As características encontradas leva a crer que usaram uma serra na tentativa de arrombar o cofre. Os criminosos não conseguiram perfurar o suficiente para furtar o dinheiro existente dentro do cofre.

Mas levaram um cofre que foi arrancado da parede. Este era utilizado pela empresa que faz a segurança da agência. Dentro do cofre havia dois revólveres da marca Taurus, calibre 38 e cor preta; 20 munições 38 e três coletes azuis que também foram furtados pela quadrilha.

Depois de tomar conhecimento do furto ao banco, os policiais fizeram nova busca dentro do carro do suspeito e encontraram uma luva de cor preta para proteção de calor, no banco traseiro do veículo. Ao inspecionar a agência bancária, os policiais observaram que os criminosos utilizaram uma maquita para tentar arrombar o cofre e abandonaram vários discos do aparelho no interior da agência. Os policiais relataram no boletim de ocorrências que a luva encontrada dentro do carro é compatível com o tipo utilizado em arrombamentos dessa modalidade.

PONTO DE APOIO

Os policiais constataram que o suspeito recebeu várias ligações no celular de números com DDD 66 e 65 e verificaram que a interlocutora do telefone com DDD 66 chegou a falar com ele sobre um ponto de apoio da quadrilha em Rondonópolis e disse que o restante do pessoal estaria aguardando a chegada de Edson no local para que pudesse dormir.

Mas, o suspeito nega envolvimento com a quadrilha e alega que apenas fez uma corrida de uber para os criminosos, de Cuiabá a Rondonópolis, trazendo os três a pedido de um deles que é conhecido como Hulk. Edson foi detido pela PM por prática de direção perigosa e depois autuado em flagrante pelo delegado José Lucídio Nunes Rondon Filho, acusado de envolvimento no furto ao banco.