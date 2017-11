A Prefeitura de Pedra Preta realiza na próxima segunda-feira (27), no Ginásio de Esportes Artur Orlato, a partir das 8h, um mutirão de regularização fundiária da zona urbana. Em visita ao A TRIBUNA, na tarde de ontem (23), o prefeito da cidade vizinha, Juvenal Pereira Brito (PMDB), o Ná, repassou que o munirão começará pela região central de Pedra Preta.

De acordo com o gestor do município, só nessa localidade estima-se que exista uma média de 1.200 domicílios que estejam em situação irregular, ou seja, cujo proprietário não tem a escritura ou contrato de compra e venda do imóvel.

“E o total, em percentual, passa de 70% de imóveis irregulares, no geral. Há vários bairros que não pagam IPTU”, revelou Ná.

O mutirão será realizado em parceria com o Poder Judiciário, Câmara de Vereadores de Pedra Preta e com os Cartórios do 1º e 2º Ofícios. Com isso, o morador terá a oportunidade de pagar um valor baixo para deixar legalizado o seu imóvel.

“O valor praticamente vai ser uma quantia que todo mundo vai ter condições de pagar. Uma média de R$ 500 numa escritura que custaria R$ 4 mil e que ainda poderá ser quitado em várias parcelas”, exemplificou o prefeito.

Conforme Ná, para ser atendido no dia do mutirão o morador precisa levar documentos pessoais, cópias dos contratos de compra ou venda do imóvel e cópia do último IPTU. Quem não tiver cópia dos contratos haverá uma equipe da Prefeitura para fazer uma análise a fim de confirmar se realmente o cidadão é dono daquela determinada residência.

O prefeito informou que essa iniciativa marcada para o dia 27, que inclusive contará com a participação de servidores das secretarias de Administração, Tributação e Assistência Social, dará o pontapé inicial ao mutirão. Depois de atender a região central, os trabalhos de regularização fundiária na zona urbana passarão para os demais bairros de Pedra Preta de forma gradativa.