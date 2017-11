Confira nesta edição a relação de todos os ganhadores do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial 2017

Em uma noite de festa e confraternização, as melhores empresas de Rondonópolis, segundo a opinião popular, foram reveladas ontem (24/11), no Caiçara Tênis Clube, durante a realização da 11ª edição do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR). O Jornal A TRIBUNA conquistou, nessa ocasião, o Prêmio ACIR 2017, repetindo a façanha em todas as edições da premiação.

A cerimônia nesta sexta-feira serviu para entrega da premiação aos empresários ganhadores em 96 segmentos diferentes, divididos em três categorias principais de entrevistados: mercado consumidor final (pessoas físicas), mercado organizacional (pessoas jurídicas) e mercador agropecuarista (produtores ou fazendas). Além disso, serviu como um momento de confraternização entre a classe empresarial da cidade.

A festa lotou as dependências do Caiçara e contou com uma fala do presidente da ACIR, Juarez Orsolin, e uma breve apresentação da metodologia e importância da pesquisa que identificou as empresas destaques. A pesquisa apontou as empresas melhores avaliadas pelo público consumidor nos segmentos mais representativos da cidade. Vale dizer que os segmentos foram avaliados apenas por quem realmente utilizou o produto ou serviço.

O ponto alto da noite foi a indicação do Empresário do Ano e ainda a Empresária do Ano, uma novidade que prestigia e incentiva a força da mulher nos negócios. Iracema Dinardi Peixoto, do Centro Integrado de Ensino (CIE), foi escolhida a Empresária do Ano; e Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão, da Agroferragens Luizão, foi escolhido o Empresário do Ano.

Quem não foi eleito destaque empresarial pode procurar a ACIR, a partir de segunda-feira, para ter acesso aos dados da pesquisa inerentes ao segmento de sua atuação, para devida análise e aprimoramento.

Após a entrega dos troféus às empresas destaques, houve ainda um jantar e um baile com a banda ComunicaSom, de Primavera do Leste.

Confira nesta página as empresas ganhadoras do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial 2017.