O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), está articulando junto a Secretaria de Saúde do Estado a inclusão dos oito leitos de UTI Pediátrica que foram desativados na Santa Casa, há 12 dias, no orçamento da próxima Organização Social que será licitada para administrar o Hospital Regional de Rondonópolis. A informação foi repassada ontem (17) pela secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque.

“O prefeito esteve reunido com o secretário estadual de Saúde, Luiz Soares, para discutir esta alternativa. O Governo do Estado já se posicionou favorável. A ideia é levar os equipamentos da UTI Pediátrica que estão instalados na Santa Casa para o espaço da antiga UTI Adulto no piso superior do Hospital Regional. Sendo assim, estes serviços podem ser geridos e custeados no orçamento da próxima OS que irá administrar o hospital”, antecipou a secretária.

De acordo com Izalba, atualmente a Gerir é a Organização Social que está administrando o Hospital Regional depois que a São Camilo deixou a unidade hospitalar. “O Governo do Estado abrirá a licitação para contratação, a longo prazo, de uma OS, já que a Gerir tem contrato de seis meses. A nova OS deverá assumir o HR em março de 2018. A proposta é que neste mês [março de 2018] a UTI Pediátrica já esteja instalada no HR”, explicou.

GESTÃO DA SANTA CASA

A secretária de Saúde reafirmou que o prefeito está realmente favorável que a Prefeitura de Rondonópolis assuma a gestão da Santa Casa. “No entanto, precisamos estudar tecnicamente a questão e discutir com os vereadores. Porém, o principal, é o Rotary Clube e os atuais gestores da Santa Casa acatarem a proposta”, ressaltou Izalba Albuquerque.