A 2ª Igreja Batista de Rondonópolis, localizada na Avenida Lions Internacional, realizará, nesta quinta-feira (30/11), às 20h, o culto de encerramento do ciclo ministerial do pastor Waldecy Dias. Será um culto de gratidão a Deus pelos 37 anos do ministério do pastor, sendo 30 anos à frente da congregação local.

Toda comunidade rondonopolitana está convidada para essa celebração, que também terá a presença de vários pastores da região e do estado. Segundo o pastor Waldecy Dias, o encerramento do ciclo ministerial significa uma espécie de aposentadoria. O pastor Henrique Ribeiro de Araújo, vindo do Rio de Janeiro, é quem vai substitui-lo. A posse do novo pastor será em 16 de dezembro próximo.

Pastor Waldecy Dias chegou em Rondonópolis em 2 de novembro de 1987. “Esse período em Rondonópolis é quase a metade da minha vida. Rondonópolis me recebeu de braços abertos; marcou minha vida grandemente. Tenho um filho nascido aqui, tenho títulos de Cidadão Rondonopolitano e Mato-grossense, fiz muitos amigos aqui. Só tenho a agradecer à cidade”, externou.

Waldecy Dias é casado com Maria Luiza Soares Dias, com quem tem três filhos, sendo um adotivo. Por enquanto, o casal ainda vai continuar morando em Rondonópolis. A partir de agora, ele explica que vai ficar dedicado mais em um trabalho itinerante, junto a famílias, comunidades carentes, de aconselhamento de casais e também de capelania.

O PASTOR

Nascido no dia 26 de dezembro de 1950, Waldecy Dias é filho de Celina e Avelino. É natural de Teresópolis (SP) e cresceu dentro de um lar evangélico. Ainda na infância participou de coral e aprendeu a tocar violão. Na juventude, foi líder dos jovens, presidente do conjunto Jovens por Cristo, pregava em diferentes lugares e estava sempre presente nas atividades da Igreja.

Fez Seminário em Campos (RJ) e, ao término do curso, atuou como pastor auxiliar na Igreja Batista Central, em Teresópolis. Também pastoreou a Igreja Batista de Andradas e da Serra do Capim, em Teresópolis, e a Batista do distrito São José do Rio Preto, em Petrópolis (RJ). Passados quatro anos, veio para Várzea Grande, em Mato Grosso, onde ficou dois anos. Sua próxima cidade de destino foi Rondonópolis, na 2ª Igreja Batista, onde está desde 1987.