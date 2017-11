A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rondonópolis convoca os pacientes que aguardam por cirurgias de catarata e de pterígio para comparecerem até esta quinta-feira (30) no auditório da secretaria para atualização do cadastro.

Os pacientes devem apresentar-se à secretaria, até esta data, com o Cartão SUS, documentos pessoais, o pedido de solicitação e comprovante de endereço, para atualizar o cadastro e serem encaminhados para os procedimentos oftalmológicos que vão ser oferecidos de 3 a 17 de dezembro, no Estádio Luthero Lopes.

Durante o mutirão serão realizadas cirurgias de catarata (para pessoas acima de 55 anos), pterígio (acima de 35 anos) e ainda terá disponível o procedimento “yag laser”, conhecido popularmente como “limpeza da lente intraocular”.

As pessoas que aguardam pelos procedimentos podem obter mais informações através do telefone (66) 3410-0213 ou 3410-0218. A previsão no município é realizar 700 procedimentos por dia de cataratas e pterígio, além de mil consultas.