As obras de parte da primeira etapa do maior conjunto habitacional popular previsto para Rondonópolis, o Residencial Celina Bezerra, com 1.052 apartamentos, foram retomadas há dois meses mas em ritmo lento, segundo informou à reportagem o secretário Municipal de Habitação Paulo José Correia.

“Hoje a obra apresenta ritmo lento, pois a construtora responsável por esta etapa está finalizando os últimos trâmites para o aditivo de contrato, já que este é um projeto iniciado há quase quatro anos. Estamos cobrando veementemente a aceleração das obras. É possível que já neste mês de dezembro elas estejam avançando bem mais que hoje. Após aumentar o ritmo necessário, poderemos estimar o prazo de entrega dos primeiros apartamentos”, repassou Paulo José.

Ele explica que o necessário hoje seria ter 200 homens trabalhando na obra, porém, hoje trabalham em torno de 50. “Devido ao período chuvoso, nestes dois meses o serviço esteve concentrado na parte interna dos apartamentos, com a colocação de piso e outros acabamentos”, informou o secretário.

A retomada ocorre agora, ainda em ritmo lento, quatro meses depois do Governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis anunciarem o recomeço da construção. As obras de outros 1.440 apartamentos da primeira etapa não têm previsão de recomeço.

No entanto, o secretário de Habitação garante que todos os trâmites burocráticos do Governo Federal já foram sanados. “As obras desta segunda parte já eram para estar retomadas, mas a troca do ministro das Cidades pelo Governo Federal atrasou vários processos habitacionais”, justificou Paulo José.

Ao todo, são 2.492 apartamentos previstos na primeira etapa do Residencial Celina Bezerra, localizado após o parque de exposições. As obras do residencial foram iniciadas em 2014, sendo tocadas inicialmente por duas construtoras diferentes.