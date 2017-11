Há dois meses, motoristas e comerciantes convivem com transtornos na Rua Fernando Corrêa da Costa, em Rondonópolis, devido as interdições que ocorrem em razão da instalação de um coletor de esgoto para ampliação da rede do Município. Além da dificuldade de tráfego, os donos dos estabelecimentos reclamam da poeira, da falta de sinalização e organização do trânsito e da queda nas vendas. Mais informações na edição deste domingo (19) do Jornal A TRIBUNA.