Donos de estabelecimentos localizados em uma das principais ruas de Rondonópolis reconhecem a importância da obra, mas reclamam da demora na execução e da falta de planejamento

Há dois meses, motoristas e comerciantes convivem com transtornos na Rua Fernando Corrêa da Costa, em Rondonópolis, devido as interdições que ocorrem em razão da instalação de um coletor de esgoto para ampliação da rede do Município. Além da dificuldade de tráfego, os donos dos estabelecimentos reclamam da poeira, da falta de sinalização e organização do trânsito e da queda nas vendas.

É o caso de Silvano da Conceição, proprietário de uma sorveteria, cujas vendas caíram 70% por causa dos bloqueios na rua. Além disso, Silvano reclama que tem que limpar a loja o dia inteiro devido a sujeira provocada pelos serviços na Fernando Corrêa.

“Se meu empreendimento fosse um restaurante self-service aí eu teria que manter o estabelecimento fechado o dia todo. Ainda bem que meus produtos estão embalados. Eu espero que mesmo com esses transtornos a obra traga melhorias”, afirmou.

Yago Carvalho, por sua vez, é dono de um autocenter e relatou que devido a obra o cliente não consegue chegar ao seu estabelecimento. Com isso, o proprietário revelou que só está conseguindo atender de três a quatro carros por dia.

Com as interdições, motoristas têm optado por desviar dos bloqueios a partir das ruas adjacentes. O que contribui com a diminuição no número de clientes que frequentava o comércio dessa região da cidade.

Para a empreendedora Marluce Marques, que trabalha com a venda de biscoitos de polvilho, o que a salvou de um prejuízo maior foi o fato do estabelecimento estar localizado em uma esquina e possibilitar o acesso das pessoas pelas ruas paralelas, sem depender da Fernando Corrêa. Segundo Marluce, a obra é importante para a população, mas ela acredita que a execução poderia ser mais rápida.

Já o corretor de imóveis Flávio Cavallará disse que pediu para que um caminhão pipa passasse pela rua para amenizar a poeira. Porém, o cidadão recebeu a resposta que isso só será possível de ser feito depois que a via tiver sua pavimentação restaurada.

“Enquanto isso, corremos o risco de sermos atropelados por motociclistas que passam por cima de nossas calçadas. Espero que a obra termine logo e que não fique essa lambança”, reclamou o corretor de imóveis.

Aritano Sales, por sua vez, que é proprietário de um escritório de contabilidade na Fernando Corrêa, comentou que a instalação do coletor de esgoto impossibilita o acesso dos clientes ao seu estabelecimento. Na avaliação do contador, houve um erro de planejamento por parte da empresa responsável pela obra que teve que trocar os maquinários pelos equipamentos adequados para que os trabalhos fossem realizados. E isso, na sua opinião, contribuiu com a demora na execução da obra.

“Espero que essa obra dê certo. E mesmo que tenhamos que passar por esses transtornos, eu tenho a expectativa também que isso resolva o problema do mau cheio que há aqui”, enfatizou o dono do escritório de contabilidade.

OUTRO LADO

Sanear afirma que obra ocorre dentro do previsto

Deivid Rodrigues

Da Reportagem

A obra de instalação do coletor de esgoto da rede da cidade, que possui um total de 1.500 metros de extensão, está sendo realizada dentro do prazo previsto de quatro meses. A informação foi repassada ontem (18) pelo diretor técnico do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Hermes Avila. Segundo ele, a previsão é que os serviços sejam finalizados no mês de dezembro.

De acordo com Hermes, na altura da loja Havan, como o solo é de arenito foi necessário arrumar uma máquina chamada rompedor hidráulico que já está trabalhando no local.

Já na região do Supermercado Big Master, em que o solo é arenoso, conforme o diretor técnico, a medida que a rua foi sendo escavada, a lateral da vala cedeu. Por isso que o ritmo da obra diminuiu.

Hermes Avila disse que o tubo de esgoto no trecho do supermercado já está assentado e que é realizada agora a base para o asfalto.

Segundo ele, com a chuva de ontem (18) foi impossível refazer o pavimento. Mas informou que se o sol predominar amanhã (20) ou na terça-feira (21) vai permitir que esse serviço ocorra.

Hermes tem a expectativa de que a partir do momento em que os trabalhos de instalação do coletor avançarem para o trecho próximo ao Posto Fórum, a produção será melhorada. O servidor do Sanear estima que daqui a uma semana a equipe responsável deve chegar a essa localidade e atender a expectativa de término até o mês de dezembro.

“Chamamos esse coletor de ‘coletor tronco’ e quando ele estiver ativo, a elevatória da Lions será desativada. Com isso, o problema do mau cheiro causado por essa elevatória deve ser resolvido”, explicou o diretor técnico.

INTERDIÇÕES

Comerciantes da Fernando Corrêa reclamam da falta de agentes de fiscalização de trânsito (amarelinhos) para organizar o trânsito durante os bloqueios. O diretor técnico Hermes explica que essa parte não é responsabilidade do Sanear e sim da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat). O servidor relatou que no trecho da loja de departamentos a Fernando Corrêa é liberada em meia pista ao final do dia e no trecho do supermercado a rua vai ser liberada totalmente quando a via estiver asfaltada novamente.

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato ontem com o secretário de Trânsito Rodrigo Metello para questionar se os agentes da Setrat estão fazendo o controle do tráfego. Através da assessoria de imprensa, o secretário repassou que os “amarelinhos” têm feito esse trabalho principalmente nos horários de pico na área central.

Informou também que há 22 obras de esgoto em andamento em Rondonópolis e, por isso, há uma distribuição dos agentes para fazer o controle do trânsito na medida do possível. E comunicou ainda que fora dos horários com maior fluxo de veículos, os trechos interditados estão sinalizados. Essa sinalização, segundo a assessoria de imprensa, indica os desvios existentes na Fernando Corrêa.