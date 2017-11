O candidato Leonardo Tadeu Bortolin, da coligação “A Renovação Que Une”, venceu com 69,25% as eleições municipais suplementares de Primavera do Leste, realizada neste domingo (19). O novo prefeito, que deve ser diplomado até o final do mês, vai comandar o município até dezembro de 2020. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (22) do Jornal A TRIBUNA.