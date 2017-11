Nomeação de Baldy é publicada no Diário Oficial; posse é hoje no Planalto – 05h39′

A nomeação do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy Sant’ Anna Braga, pelo presidente Michel Temer, está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22). Baldy substitui Bruno Araújo, que deixou a pasta na semana passada.

Em seu primeiro mandato como deputado federal pelo estado de Goiás, Alexandre Baldy está sem partido atualmente. Ele deixou o Podemos e deverá se filiar ao PP. Nessa segunda-feira (20), em nota, a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), anunciou a desfiliação do deputado dos quadros do partido.

A cerimônia de posse do novo ministro das Cidades está marcada para hoje, às 15h30, no Palácio do Planalto.

Fonte: Agência Brasil