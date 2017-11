A mãe da noiva repassou que vendeu uma casa para realizar o sonho da filha de ter uma festa de casamento

Um calote deixou ruir o sonho dos noivos Luana Mores Barbosa, de 19 anos, e Magno Rodrigues, de 23, que planejaram oferecer uma festa especial aos convidados do casamento, no sábado (25), em Rondonópolis. O casal pagou R$ 30 mil à empresa Evento 7 pela organização do casamento. E, na última hora encontraram o local da festa sem decoração, buffet ou qualquer serviço que haviam contratado. Familiares e convidados precisaram improvisar a festa para comemorar a união dos jovens. Nesta segunda (27), a mãe da noiva, Vanusa Mores da Silva, denunciou o fato à polícia que vai investigar o caso.

Vanusa procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, na manhã de ontem, para registrar boletim de ocorrência sobre o golpe sofrido. Ela relatou que contratou a empresa representada por Jhonatan Almeida Pereira para realização do casamento da filha e disse que pagou o valor de R$ 30 mil à vista e em espécie. Vanusa vendeu uma casa para realizar o sonho da filha de ter uma festa de casamento.

O contrato, segundo Vanusa, incluía decoração, buffet, cerimonial e outros serviços, além do dia da noiva, com a mãe e a madrinha, no Hotel Piratininga. Mas, cerca de duas horas antes do casamento, Vanusa foi informada que nada estava pronto no local da festa e que o Jhonatan havia sumido da cidade. Ela fez várias tentativas de contato com o celular dele, em vão. E descobriu também que o suposto empresário deixou de pagar o hotel onde estava com a filha, se preparando para a cerimônia. O que resultou em constrangimento para as duas, no local.

Vanusa relatou também à polícia que os pais do Jhonatan foram ao local da festa para dizer que o filho é um coitado e que de nada adiantaria ela procurar a Justiça para reparar o prejuízo, pois ele não possui patrimônio algum.

UNIÃO DE TODOS

Para conseguir realizar o casamento, Luana e Magno contou com a ajuda de padrinhos e da família. Os convidados compraram comida, bebidas, doces e ajudaram a preparar os alimentos para a festa. O DJ que também levou calote, ajudou o casal tocando de graça na festa. Até o buquê da noiva foi improvisado.

A noiva conta que conheceu a empresa por uma página nas redes sociais há mais de seis meses. Disse ter gostado das fotos de outros casamentos e decidiu contratar. Ela entrou em contato com Jhonatan e começou a acertar os detalhes para fechar o contrato. Através de Jhonatan, o casal contratou o local onde seria realizada a cerimônia do casamento, buffet completo, decoração, flores e doces.

O contrato previa também o pagamento aos profissionais que trabalhariam no casamento, como garçons, seguranças e manobristas. Mas, no dia do evento só encontraram no local cadeiras e mesas sujas, sem decoração e nada de comida ou bebida para servir aos convidados.

Os padrinhos da noiva foram ao supermercado e gastaram R$ 1 mil na compra de doces. A pastora da igreja comprou comida e foi fazer de última hora. E a cerimonialista conseguiu comprar flores e decoração para embelezar o local da festa. Os noivos tiveram que pagar o restante das despesas do hotel e também gastaram com comida.

Enquanto convidados e padrinhos se desdobravam para organizar a festa, o casal tentava falar com Jhonatan. A noiva disse ter conseguido e desabafou falando a ele que teria acabado com o sonho dela. Mas, o rapaz não se justificou, apenas pediu desculpas. Os noivos souberam depois que outras pessoas levaram calote da empresa. Fornecedores também sofreram prejuízos. A decepção fez noivos e convidados chorarem durante a cerimônia.

A lição positiva que fica do episódio triste, na avaliação da noiva, é a união de todas as pessoas que se mobilizaram para fazer o casamento acontecer. Os noivos se casaram três horas depois do previsto e viajaram em lua de mel para as praias de Maceió, em Alagoas.

INVESTIGAÇÃO

O delegado da Derf, Gustavo Colognesi Belão – responsável pela investigação do caso, antecipa que vai trabalhar para identificar Jhonatan Almeida, intimá-lo e saber o que aconteceu. “Vamos investigar o caso e tentar solucionar”, diz.