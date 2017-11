Muita demora!

Impossível não notar a morosidade com que são executadas as obras de um coletor tronco de esgoto na Rua Fernando Correa da Costa, provavelmente a principal artéria viária do município de Rondonópolis. Até agora os serviços já duram mais de dois meses na região da Vila Aurora e, praticamente, não saíram do lugar!

Com isso, moradores e comerciantes dessa rua reclamam, com razão, da realidade vivenciada, assim como foi registrado pelo Jornal A TRIBUNA, em reportagem deste domingo (19). Enquanto moradores convivem com o transtorno da poeira dentro de casa, empresários enfrentam prejuízos financeiros com a queda nas vendas, considerando as interdições na via.

Em uma obra dessa magnitude, primeiramente, o ideal seria reunir os moradores e empresários da região para explicar o que seria feito, pedir a compreensão de todos e traçar medidas para minimizar os impactos na comunidade. No entanto, mais uma vez, estamos constatando a falta de planejamento do Município para execução de grandes obras de infraestrutura.

É inadmissível que uma obra como essa demore tanto tempo sem sair do lugar, fazendo aumentar os problemas para a comunidade. Inclusive, mais uma vez, temos testemunhado a frequente falha do setor de trânsito da Prefeitura em não providenciar a sinalização, organizar e direcionar o tráfego de veículos na região.

Aqui, reiteramos, não estamos questionando a realização da obra em si, que é uma benfeitoria e que trará benefícios para a população, mas justamente os problemas da falta de planejamento, que, segundo empresários da região, também apontam, no começo, o uso de equipamentos não adequados pela empreiteira para um serviço de tal complexidade.

Tomara que, a partir de agora, os trabalhos de expansão da rede de esgoto, assim como de restauração do asfalto da região central, possam ser executados com a visão de maior eficiência e com a geração do mínimo de transtornos possível.