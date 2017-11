O monumento da Praça dos Carreiros – o carro de boi- que custou mais de R$ 200 mil aos cofres públicos, construído na gestão passada de Percival Muniz (PPS), está sendo alvo de vandalismo. Um lado do monumento foi pichado e duas das letras com o nome da praça foram arrancadas. Duas das estátuas dos bois foram rabiscadas com “palavrões” referendando a letras de uma música de funk.

Além disso, alguns dos refletores de led foram destruídos e deixados no local. Na Praça dos Carreiros, o retrato do abandono e os rastros dos vândalos estão em todo quarteirão. O coreto da praça virou uma cozinha com fogão à lenha improvisado. Lixo está por todo coreto, onde as grades de madeira servem de varal para cobertores dos moradores de rua que pernoitam no local.

Referente à reforma da Praça dos Carreiros, o vereador Thiago Silva (PMDB) apresentou um requerimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura cobrando informações quanto ao projeto e cronograma de reforma.

O parlamentar esteve no local fiscalizando as condições da praça e se deparou com calçadas intransitáveis, coreto destruído, andarilhos e muita sujeira.

“Queremos que a Praça dos Carreiros volte a ser um local para a família rondonopolitana, para que possam usufruir e levar os seus filhos nos finais de semana. Hoje, a praça está completamente abandonada e esquecida pelo Poder Público. Apresentamos um requerimento pedindo informações da atual gestão quanto aos projetos para reforma e revitalização da Praça. Precisamos ter conhecimento do projeto de engenharia e arquitetura, orçamento, recursos disponíveis e cronograma para recuperação do espaço público”, cobrou.

Conforme o vereador, recentemente a Prefeitura de Rondonópolis e o Ministério Público do Estado (MPE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que a Praça dos Carreiros seja revitalizada. Entretanto, não foi informado prazo para o início da obra, tampouco o tempo para a entrega da mesma. Informações como o valor total da obra também não foram divulgadas.