O Ministério da Saúde – MS anuncia investimento na aquisição de acelerador linear que deve beneficiar a população de Rondonópolis com o serviço de radioterapia no município. A informação é de que a implantação do serviço na Santa Casa de Misericórdia da cidade faz parte do Plano de Expansão da Radioterapia do MS e depende das obras do bunker – espaço destinado para a instalação do aparelho.

A luta de profissionais médicos e entidades de apoio aos pacientes oncológicos para implantação do serviço de radioterapia no município já se prolonga há alguns anos. No final de 2013, o MS anunciou a conclusão do processo de compra de mais aparelhos de radioterapia para todo Brasil. O que contemplaria as cidades de Rondonópolis e Sinop, em Mato Grosso, naquela época. O processo de implantação do novo serviço na cidade foi confirmado no primeiro trimestre do ano seguinte e noticiado pelo Jornal A TRIBUNA.

Naquele momento, a expectativa era que a construção necessária começasse ainda naquele ano e o serviço fosse oferecido para a população de Rondonópolis e região a partir de 2016. Mas, até agora a promessa não se concretizou e os pacientes continuam precisando se deslocarem para fazer o tratamento em outros centros.

Os lugares mais procurados são Cuiabá que conta com o atendimento no Hospital do Câncer, na Santa Casa e no Santa Rosa; e a cidade de Barretos, no interior de São Paulo.

Agora, o MS anuncia novamente, investimento superior a R$ 9 milhões para aquisição de equipamentos para instalação na Santa Casa de Rondonópolis e também no Hospital Santo Antônio de Sinop. A previsão desta vez, é que as obras do bunker sejam iniciadas no primeiro semestre de 2018.

Os projetos no estado, segundo o MS, vão ser executados dentro do Plano de Expansão da Radioterapia, “vistos que os aceleradores lineares são equipamentos de altíssima complexidade tecnológica e não podem ser instalados sem os devidos cuidados com a proteção radiológica”.

“As instalações exigem espaço físico com características peculiares e distintas das construções tradicionais de estabelecimentos e unidades de saúde, uma vez, que envolve, por exemplo, sistema de climatização específicos, refrigeração da água, sistema elétrico diferenciado e maior espessura das paredes”, esclarece nota do MS.