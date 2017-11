Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Rio pela segunda vez – 10h46′

Um incêndio atingiu a cobertura do Velódromo, no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo) lamentou o incidente ocorrido na madrugada de hoje (26), que atingiu a cobertura do equipamento esportivo. A Autoridade lembrou que este é o segundo incêndio no local esse ano. O outro foi no dia 30 de julho.

De acordo com a autarquia, o motivo foi a queda de um balão na cobertura. “Assim como já havia acontecido no último mês de julho, um balão atingiu uma parte do teto do Velódromo, que pegou fogo”, diz nota da Aglo.

A Aglo informou ainda que uma vistoria preliminar aponta que não houve dano à pista de ciclismo e revelou que “já tomou as medidas iniciais para o processo de reparos, inclusive com a limpeza do local”.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atendimento às 0h36. Segundo a corporação, os trabalhos no local, que terminaram por volta das 5h, foram realizados por bombeiros do Quartel da Barra da Tijuca, com a utilização de cinco viaturas.

A Polícia Civil informou que a delegacia da área ainda não foi acionada para a realização de perícia no Velódromo. No incêndio de julho, entre as medidas tomadas pela Aglo, houve um pedido de registro de ocorrência na Polícia Federal, uma vez que se tratava de crime de âmbito federal, já que o equipamento é de responsabilidade do Ministério do Esporte.

Fonte: Agência Brasil