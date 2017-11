Os proprietários de imóveis que estão fechados, sem o consumo de água e o serviço de coleta de lixo, poderão requerer junto ao Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), a suspensão da taxa do lixo. A informação foi repassada ontem (21) pela assessoria de comunicação do Sanear. Para suspender a cobrança, os proprietários deverão informar a situação do imóvel em uma das agências do Sanear. Dessa forma, a cobrança mensal da taxa do lixo será cancelada.

A taxa do lixo começou a vigorar em Rondonópolis a partir do dia 2 de outubro deste ano, quando o Sanear começou a emitir e entregar nos domicílios as primeiras faturas para o pagamento de água e esgoto, com a cobrança da taxa inclusa, referente aos serviços de coleta, transporte e destino dos resíduos sólidos.

Conforme a diretora administrativa financeira do Sanear, Antonieta Garcete de Almeida, a cobrança deveria ter começado desde 2013, em conformidade, segundo ela, com a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Desde o começo da cobrança da taxa do lixo em Rondonópolis, o poder público vem enfrentando forte resistência e descontentamento por parte dos cidadãos rondonopolitanos.

Diante das inúmeras reclamações, principalmente dos comerciantes locais, a taxa do lixo está sendo rediscutida por uma comissão formada por vereadores e representantes do Sanear e a participação de entidades, como Acir e CDL.