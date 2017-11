Cinco casais tiveram o casamento religioso com efeito civil realizado na noite deste sábado (25/11), a partir de uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (Adna) do Jardim Pioneiros, localizada na Rua Francisco Félix, número 216, que ofertou a organização, cerimonial e decoração da cerimônia.

“Trabalhando com os casais, vimos a necessidade e o desejo que esses casais tinham de oficializar a união, mas não tinham apoio ou as condições. Por isso, promovemos um evento para arrecadar dinheiro para realizar esse casamento para que eles venham a ser abençoados. Esse é o nosso desejo: ver casais felizes!”, explicou para a reportagem o pastor da Adna Jardim Pioneiros, Renato de Souza Carvalho.

Segundo o pastor Renato, alguns casais já estavam morando juntos e outros se uniram nessa cerimônia. Ele ressaltou que, nos dias de hoje, quando o casamento tem sido banalizado, a realização dessa cerimônia com vários casais oficializando a união tem um valor imenso na recuperação dos princípios e na demonstração que é bom casar, fazer as coisas da forma certa. “Esse casamento veio reforçar que ainda existem pessoas que, independente da sociedade atual, fazem esse compromisso porque verdadeiramente querem estar juntas até que a morte os separem”, argumentou o pastor.

Um dos casais que oficializou a união foi Alessandro Vieira de Lima e Amanda Cristina Buchhi, que estão juntos há 16 anos e têm uma filha de 2 anos e 11 meses. Ele explica que o casamento foi uma oportunidade que surgiu graças a Igreja. “Espiritualmente falando, nós fechamos hoje barreiras negativas. Espero que as coisas mudem para melhor em nossas vidas. Resolvemos aproveitar essa oportunidade para sermos membros em definitivo da Igreja”, disse Alessandro Vieira para a reportagem.

Outro casal que se uniu em matrimônio foi Anderson Rodrigues da Silva e Jerliani Cardoso Sousa, que estavam morando juntos há cerca de sete meses. “Primeiramente foi Deus quem abriu as portas para eu estar na Igreja e para minha companheira se reconciliar. Surgiu esse casamento comunitário e a gente agarrou a oportunidade. Era um sonho nosso o casamento e significa muita coisa, pois ela é a pessoa certa e quem eu amo. Espero, a partir de agora, muitas coisas boas e que Deus abra as portas para nós, possa nos unir mais, e que venha um filho”, contou Anderson para a reportagem.

Além desses dois casais, também se uniram nessa ocasião: Aldione Santos Sousa e Elaine Lara Pinto; Diogo Campos Meira e Eliane Paiva da Silva; e Lucas Gomes de Miranda e Josilena Borges da Costa.

O casamento comunitário contou ainda com o apoio do decorador Rodrigo Juliano e do fotógrafo Valter Arantes. A intenção da Adna Jardim Pioneiros é realizar futuramente outros casamentos comunitários.