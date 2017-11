O escritor Hermélio Silva revela o amor por Rondonópolis e homenageia personagens da cidade no livro de poesias ‘Anexo ao nexo’ – a 19ª obra literária da carreira. Versos, fotos e ilustrações, conta o escritor, vão levar o leitor, a partir da capa do livro, a atravessar a ponte sobre o Rio vermelho, no marco zero e, conhecer mais detalhadamente algumas particularidades da cidade e muitos perfis e personalidades marcantes. O lançamento do livro acontece na sexta-feira, dia 1º de dezembro.

Hermélio Silva avalia que as fotos de ilustração da obra já falam por si. A escolhida para a capa, na opinião do escritor, mostra um local que tem história impregnada. “Tudo em volta é assunto de patrimônio material e imaterial, e a contemporaneidade não destoa do antigo. Poderia citar um monte de coisas que já se passaram por ali, ou ainda, imaginar reuniões imemoráveis”, comenta.

O autor conta que construiu alguns poemas e juntou com outros de outrora para apreciação do público leitor. Hermélio explica que o livro está dividido em três partes . A primeira é o amor por Rondonópolis – quando enaltece o seu povo, seus lugares e sua beleza. Na segunda parte, o livro traz poemas sobre a flora, a fauna, o calor humano e as coisas do dia a dia e da gente. Por último homenageia os amigos e personagens do seu cotidiano.

A expectativa do escritor é que “as poesias alimentem o coração e a imaginação dos leitores. “Meu desejo é que possam propagar a arte literária neste ano do sexagenário quarto aniversário de Rondonópolis, dos próximos e do próximo”, fala.

Hermélio revela que a poesia brota espontânea para ele. “Nascem do nada. Às vezes vem de supetão, noutras vai martelando na cabeça e vai se amalgamando, quando sento ao computador está quase pronto, basta fazer a sintonia fina”, resume o autor.

O prefácio do livro foi confiado ao professor e pastor Isaías Dias Pereira que considera “a poesia de Hermélio Silva como um jogo. Os que participam desse jogo veem o seu próprio retrato embutido no quadro da vida”, comenta.

Formado em marketing, Hermélio Silva é membro fundador e vice-presidente da Academia Rondonopolitana de Letras – ARL, cadeira número 6, e também participa do Comitê Nacional de Cerimonial Público – CNCP.

O lançamento do livro, com 174 textos, acontece às 19h30 da sexta (1º), no Roberto Restaurante, localizado na rua Rio Branco, em frente a UPA, no Jardim Santa Marta.

O evento conta com pocket show de MPB pelo vocalista da Banda Bom Trio, Cleyton Fraummer, acompanhado de um festival de risoto e um exemplar do livro para cada convidado. Os convites já estão esgotados. O lucro e mais 30 unidades do livro vão ser doados para a Associação Rondonopolitana de Assistência aos Diabéticos – ARAD.