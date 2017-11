Com foco total no jogo da volta da final da Libertadores, o Grêmio mandou a campo uma formação repleta de garotos e até com alguns reservas preservados para se despedir da Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) em 2017 neste domingo (26).

Com time pra lá de alternativo, o Tricolor Gaúcho saiu atrás no placar, mas buscou o empate em 1 a 1 com o já rebaixado Atlético Goianiense, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão – no segundo tempo, Andrigo abriu o placar aos 24 minutos, e Lucas Poleto igualou aos 26 minutos.

O Grêmio já respirava a final da Libertadores antes e durante a partida. Agora, intensifica preparação para o duelo decisivo pela competição continental contra o Lanús, na próxima quarta-feira (29), às 20h45, no La Fortaleza. O Tricolor Gaúcho encerra sua participação no Brasileirão contra o Atlético Mineiro no próximo domingo (3), às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Também no próximo domingo, o Atlético Goianiense, por sua vez, se despede da Série A diante do Fluminense, no Estádio Olímpico de Goiânia (GO), às 16h.