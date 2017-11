Governo brasileiro condena lançamento de míssil pela Coreia do Norte – 13h57′

O governo brasileiro condenou hoje (30), “com a maior veemência”, o lançamento de um míssil balístico pela República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, realizado na última terça-feira (28).

“O lançamento viola as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e constitui ato gravíssimo de desestabilização da segurança regional e internacional”, afirmou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores.

No comunicado, o Brasil conclama o governo da Coreia do Norte a cumprir, “com a maior urgência”, as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a interromper a escalada de tensões e a contribuir ativamente para a retomada das negociações relativas à paz e à desnuclearização da península coreana.

Fonte: Agência Brasil