Com Otero em grande dia, o Atlético Mineiro venceu o Coritiba na noite deste domingo (19), no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Brasileiro.

O Galo foi matador no primeiro tempo em parte por Otero, que fez dois gols (aos quatro minutos e aos 30 minutos do primeiro tempo), um deles do meio de campo encobrindo o goleiro Wilson. Leonardo Silva completou o placar (aos 14 minutos da primeira etapa). No segundo tempo, o Galo cozinhou o jogo enquanto o Coritiba tinha posse de bola e tentava chegar ao ataque, mas não conseguiu apagar o resultado definido já no início da partida.

Na próxima rodada o Galo vai encarar o Corinthians, já campeão, às 16h do próximo domingo (26), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP). Na penúltima rodada do Brasileiro o Coxa vai encarar o São Paulo, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), também às 16h do próximo domingo.