O Flamengo venceu o campeão brasileiro Corinthians por 3 a 0 na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste domingo (19), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo que será mais comentado pela briga entre os flamenguistas Rhodolfo e Vizeu do que por qualquer outra coisa.

O argentino Mancuello abriu o placar aos 20 minutos, com um belo chute de fora da área, no ângulo direito do goleiro Cássio. Diego ampliou aos 32, cobrando pênalti sofrido por Geuvânio em falta de Pablo. O terceiro gol foi marcado aos 45 por Vizeu, logo após a briga com Rhodolfo.

O Flamengo faz na quinta-feira (23), 20h45, no Maracanã, seu primeiro jogo contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, pelas semifinais da Copa Sul-Americana (o jogo da volta será no dia 30). Pelo Brasileirão, o Flamengo joga no próximo domingo (26), novamente na Ilha do Urubu, contra o Santos, às 18h. Já o campeão Corinthians ganha dois dias de folga e só volta a treinar na próxima quarta-feira (22), para pegar o Atlético Mineiro, no próximo domingo, às 16h, em Itaquera.