O espaço da feira-livre do Conjunto São José vai receber, no sábado, dia 2 de dezembro, a Feira de Produtos da Roça, organizada pelo Ministério Público do Trabalho – MPT e a Comissão Pastoral da Terra, visando alertar para os males causados pelos agrotóxicos. Junto com a feira acontece o Fórum de Luta contra os Impactos dos Agrotóxicos da Região Sudeste de Mato Grosso.

O evento voltado para o Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos, instituído em 3 de dezembro, vai oferecer café da manhã e debate aberto sobre agrotóxicos, doenças e danos ambientais. A mesa de debate vai resultar na elaboração de carta aberta sobre os agrotóxicos e os riscos à população de Rondonópolis e Região.

Vanessa Martini – procuradora do MPT, orienta que toda a população deve se conscientizar sobre a série de doenças que são causadas pelos agrotóxicos, como câncer, má formação fetal, aborto, infertilidade e tantas outras. Mas, alerta que os principais prejudicados pelos efeitos nocivos dos agrotóxicos são os trabalhadores rurais que manuseiam esses produtos.

A procuradora explica que os trabalhadores responsáveis pela aplicação de agrotóxicos na produção de alimentos ficam vulneráveis à contaminação e precisam adotar medidas de segurança para evitar males maiores. Dentre as diversas regras de proteção, Vanessa Martini cita o exemplo de que o profissional não deve levar as roupas com que trabalha para lavar em casa. Ela esclarece que isso poderia contaminar as roupas das outras pessoas e colocar a saúde de toda família em risco.

Diante dessa realidade e a falta de informação, esclarece a procuradora, o MPT desenvolve ações para conscientizar a população consumidora e proteger a saúde dos trabalhadores do setor produtor. Vanessa informa que Mato Grosso se destaca como campeão na utilização de agrotóxicos no país e o Brasil é o campeão mundial. Os dados são da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco.

“Hoje, podemos dizer que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Esses produtos provocam imensos impactos aos seres humanos e ao meio ambiente. Os trabalhadores que lidam com esses produtos são os mais prejudicados e nossas ações são para proteger a saúde e oferecer segurança a esses profissionais”, informa Vanessa Martini.

Jackson Rogério Barbosa – mestre em Saúde Coletiva pela UFMT – é convidado para fazer palestra sobre os males causados pelos agrotóxicos, durante a feira de produtos da roça que começa às 7 horas e vai oferecer produtos livres de contaminação da agricultura familiar.

MISSÃO PÚBLICA

Baltazar de Melo que integra a Pastoral da Terra e acompanha algumas famílias na produção de alimentos sem agrotóxicos, alerta que o Poder Público tem o dever de estimular e orientar os pequenos produtores a plantar e colher alimentos livres de veneno. Ele defende que os engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas a serviço do estado e dos municípios devem apresentar às famílias que vivem da agricultura alternativas naturais para produzir.

Acostumado a lidar com a produção orgânica, Baltazar conta que é possível preparar biofertilizantes e defensivos para fazer o controle de pragas na lavoura com coisas naturais, existentes lá na roça, como alho, pimenta malagueta e fumo. Mas, alerta que de nada adianta fazer tudo isso e utilizar sementes transgênicas.

“Temos condições de fazer tudo isso e devemos começar com a substituição das sementes. Se os técnicos responsáveis pela agricultura familiar começarem a realizar oficinas com as famílias que vivem das pequenas produções, vamos contar com alternativas baratas de tecnologias simples para controle de insetos. O que vai resultar numa alimentação saudável para todos. Isso tem que ser um projeto de governo”, orienta Baltazar.

Almir Araújo, do Grupo Arareau, também integra a equipe organizadora da programação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos. Além da feira e dos debates abertos, o evento vai levar palestras educativas para a Escola Municipal CPAC e a Escola Estadual Professor Domingos Aparecido dos Santos, ambas no Conjunto São José.

Na Escola CPAC a palestra vai beneficiar alunos de 10 a 14 anos, no período vespertino da sexta, dia 1º de dezembro, e na Escola Domingos, o tema vai ser apresentado aos alunos do ensino médio, no período noturno.

A expectativa dos organizadores é que a comunidade participe da feira que acontece a partir das 7 horas. “As pessoas que comparecerem à Feira de Produtos da Roça vão ter a oportunidade de adquirir alimentos mais saudáveis e ainda receber informações importantes sobre os males causados pelos agrotóxicos”, recomenda a procuradora Vanessa Martini.